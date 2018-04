Amichevoli: pari tra Germania e Spagna, sorride l'Inghilterra

23 marzo 2018

GERMANIA-SPAGNA 1-1

Pronti via e la Spagna di Lopetegui subito la sblocca all’Esprit Arena con Rodrigo Moreno che ben servito da Iniesta all’interno dell’area di rigore batte ter Stegen sotto la traversa (6’). La Germania risponde subito con Draxler, il cui tentativo ravvicinato viene stoppato sulla linea di porta da un difensore ospite. I tedeschi crescono d’intensità e raggiungono il pareggio al 35’ con Thomas Müller che raccogliere il passaggio dello juventino Khedira e con una fucilata nel sette non lascia via di scampo a De Gea. Il portiere spagnolo si rende protagonista a inizio ripresa con un grande intervento su Timo Werner. La Germania ci riprova al 49’ con Draxler con una conclusione dal limite, sulla quale ancora De Gea è attento e manda in corner. La risposta della Spagna è affidata a Isco che davanti al portiere si fa ipnotizzare e spreca un’occasione (57’). Tedeschi che al 65’ colpiscono la traversa con il colpo di testa di Hummels. Entrambe le squadre si accontentano del risultato e, dopo 2’ di recupero, la partita termina sul risultato di 1-1. Bella prestazione del centrocampista della Juve, Sami Khedira.



OLANDA-INGHILTERRA 0-1

La prima emozione all’Amsterdam Arena si registra all’8’ quando Oxlade-Chamberlain aggancia un pallone al limite dell’area, prende la mira e calcia di potenza: il suo tiro, diretto al centro della porta, trova però la risposta dell’attento Zoet. L’Inghilterra ci riprova al 17’ con Lingard che, sul suggerimento preciso di Sterling, calcia di sinistro da fuori area con la sfera che termina di poco sulla destra. Gli olandesi si fanno vivi al 22’: de Ligt supera facilmente la difesa avversaria e calcia dalla distanza, ma Pickford blocca il pallone indirizzato all’angolino basso a sinistra. Alla mezz’ora clamorosa occasione per gli inglesi con Henderson, il cui colpo di testa esce di pochissimo. Al rientro in campo l’Inghilterra la sblocca con Lingard che lascia partire un bel tiro dal limite che sorprende Zoet (59’). Da qui in poi gli uomini di Southgate si godono il possesso palla e fanno correre a vuoto l’Olanda, che rischia di essere colpita di nuovo all’83’ da Trippier, il cui potente tiro viene parato da Zoet grazie a un intervento strepitoso. È questa l’ultima occasione del match: l’Olanda del romanista Strootman e del laziale De Vrij cade in casa con l’Inghilterra.