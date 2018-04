Amichevoli: il Cile esulta al 90', Svezia al tappeto

24 marzo 2018

SVEZIA - CILE 1-2

Vittoria tutto sommato meritata quella del Cile sulla Svezia. I sudamericani giocano meglio e tengono costantemente il pallino del gioco, gli scandinavi si difendono con ordine e provano a colpire in ripartenza. La gara decolla verso la metà del primo tempo quando entrambe le squadre vanno a segno nel giro di due minuti. Al 22’ passa in vantaggio il Cile: la difesa della Svezia prova ad allontanare un pallone piombato in area da un calcio d’angolo di Sanchez, ma la sfera finisce tra i piedi di Vidal che dal limite dell’area lascia partire un destro di controbalzo su cui non può arrivare il portiere. Neanche il tempo di mettere la palla al centro del campo che arriva il pareggio. La Friends Arena esplode per il gol di Toivonen che finalizza una grande azione, tutta di prima, in cui sono coinvolti anche Forsberg e Claesson. Da questo momento il risultato di parità regge praticamente fino al 90’, quando il Cile si riporta definitivamente avanti. Segna il neo entrato Bolados che ribadisce in rete una respinta di Nordfelt su tiro di Sanchez. Per i sudamericani arriva così una vittoria importante per il morale, per i giustizieri dell’Italia c’è invece una prima delusione.



IRLANDA DEL NORD - COREA DEL SUD 2-1

Vittoria di prestigio per l’Irlanda del Nord che tra le mura amiche di Windsor Park batte una delle partecipanti a Russia 2018: la Corea del Sud. In verità a Belfast sono proprio gli asiatici a fare la partita creando un congruo numero di occasioni da rete, ma gli ospiti si dimostrano più cinici e nel finale riescono a trovare il gol della vittoria. Apre le marcature la Corea che dopo soli 7’ passa in vantaggio con Kwon Chang-Hoon. L’Irlanda del Nord non ci mette molto a rimettere le cose a posto e al 20’ il risultato è già sull’1-1 per via di una sfortunata autorete di Kim Min-Jae. Nella ripresa ci prova la Corea, ma passa l’Irlanda che trova con Smyth all’86’ la rete decisiva.