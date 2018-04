Amichevoli: Colombia e Portogallo vincono in rimonta

23 marzo 2018

FRANCIA-COLOMBIA 2-3

La Francia di Didier Deschamps sfida in amichevole la Colombia. I Blues trovano il vantaggio al 12’: Giroud è lesto nel ribadire in rete una palla che gli rimbalza sui piedi in area di rigore. La Francia macina gioco fino a realizzare il raddoppio: al 26’ Mbappé serve Lemar che con destrezza controlla il pallone e calcia insaccando alla destra del portiere. La Colombia reagisce trovando il gol che riapre il match al 29’: l’ex Sampdoria Muriel irrompe nella difesa avversaria e realizza uno splendido gol da fuori area chiudendo anche il primo tempo. Nella ripresa la nazionale di Pekerman trova la rete del pareggio al 62’: Falcao, su assist di Rodriguez, mostra la sua bravura in area di rigore controllando un buon pallone e concludendo nell’angolino sinistro. Al 65’ lo juventino Matuidi lascia il campo per l’ex bianconero Pogba. Al 68’ fa il suo ingresso in campo il doriano Zapata al posto di Falcao. Al 74’ si fa male l’ex Roma Digne costretto a lasciare il campo per Lucas Hernandez. All’83 Rodriguez lascia il campo all’ex Pescara Quintero che all’84’ realizza il calcio di rigore, per fallo di Umtiti, che consegna il successo ai colombiani che vincono 3-2.



PORTOGALLO-EGITTO 2-1

Un Portogallo “targato Italia” sfida l’Egitto dell’ex Roma Salah al Letzigrund Stadion di Zurigo. Tra gli undici titolari dei lusitani in tanti hanno militato in Serie A come l’ex interista Joao Mario, l’ex Napoli Rolando e l’ex Cagliari Bruno Alves, in attacco spazio al milanista André Silva. Il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, non riesce a impensierire l’estremo difensore africano Al-Shenawy e il primo tempo si chiude con un pareggio a reti inviolate. L’inizio della ripresa è più emozionante rispetto al primo tempo, al 56’ l’Egitto passa in vantaggio: Salah batte Beto con un tiro da fuori area che s’insacca nell’angolino basso a sinistra. Al 61’ Joao Mario lascia il campo a Quaresma, qualche minuto dopo sarà il turno di André Silva (al suo posto Guedes). Al 79’ lascia il campo anche Salah per Abdelrazek. La gara si decide nel finale. Fa tutto Cristiano Ronaldo: due punizioni di Quaresma (al 92’ e al 94’) consentono al fuoriclasse del Real Madrid di realizzare una doppietta di testa.



LE ALTRE AMICHEVOLI

Nelle altre gare della serata la Serbia di Lijaic e Maksimovic cade contro il Marocco di Benatia che vince 2-1 allo Stadio Olimpico di Torino. L’Austria dell'ex Inter Arnautovic batte la Slovenia di Ilicic: finisce 3-0. La Scozia crolla contro il Costa Rica che sorride vincendo 1-0. Infine la Polonia dei "napoletani" Milik e Zielinski battuta 1-0 dalla Nigeria. Un gol del "bolognese" Dzemaili basta alla Svizzera per superare 1-0 la Grecia.