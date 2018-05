Russia 2018: Salah litiga con la Federcalcio egiziana

30 aprile 2018

Mohamed Salah è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana e potrebbe addirittura saltare il Mondiale di Russia 2018 . Tutta colpa di uno sponsor. L'attaccante dei Reds è uomo immagine della Vodafone , mentre la nazionale egiziana è sponsorizzata dalla compagnia rivale We e la federazione sta usando la sua immagine per cartellonistica e pubblicità varie. Il suo agente è sul piede di guerra e il popolo egiziano è tutto dalla parte di Momo.

"Una telefonata allunga la vita" recitava un famoso spot di una nota compagnia telefonica dei primi anni '90. A distanza di anni, però, ti può costare un Mondiale. Chiedere a Momo Salah, al centro di un'autentica bufera con la Federcalcio locale che sta utilizzando in modo illegittimo la sua immagine per promuovere una compagnia telefonica rivale rispetto a quella che lo ricopre di soldi da un po' di tempo a questa parte.



Una battaglia che, al momento, non sembra avere ancora un lieto fine. Mentre Ramy Abbas, agente del calciatore, negli ultimi giorni ha iniziato una sorta di aggiornamento costante su Twitter, tenendo conto dei giorni da quando ha avuto l'ultimo contatto con la Federazione o il Ministero dello Sport, il popolo egiziano ha dato vita a una campagna social a totale favore dell'idolo locale. Difficile che lo scontro si prolunghi fino alle conclusioni più estreme, perché non è nell'interesse di nessuno. Salah vuole giocare il Mondiale, la Federcalcio non ne può fare a meno e la compagnia telefonica We rischia un boicottaggio che le costerebbe una montagna di soldi.