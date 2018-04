Russia 2018, Eroi Mondiali: Iniesta, l'eroe di Spagna per tutti Don Andrés

19 aprile 2018

Il simbolo di Barcellona che guida la Spagna al titolo Mondiale in Sudafrica. Iniesta, per tutti Don Andrés, ha realizzato il sogno di un paese intero la sera dell'11 luglio 2010, quando con un suo gol ai supplementari ha steso l'Olanda in finale. Un trionfo che ha sancito la supremazia del calcio spagnolo due anni dopo la vittoria di Euro 2008. Un percorso vincente proseguito poi con il secondo europeo consecitivo, quello del 2012 conquistato proprio contro l'Italia.