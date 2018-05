Russia 2018, Eroi Mondiali: Forlan, mente e cuore dell'Uruguay nel 2010

30 aprile 2018

Diego Forlan, in patria soprannominato El Chacha per la somiglianza con la strega Cachavacha dei cartoni sudamericani, nel 2010 ha regalato un sogno all'Uruguay. Cinque reti, come Müller, Sneijder e David Villa, per guidare la Celeste al quarto posto. Un piazzamento che da quella parti non si vedeva addirittura da Messico 1970. Nella sua carriera di mondiali ne ha giocati tre: nel 2002 (fuori nella fase a gironi) e nel 2014, eliminato agli ottavi dalla Colombia. In mezzo la delusione per la mancata qualificazione a Germania 2006.