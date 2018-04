Russia 2018, Eroi Mondiali: Drogba, anima della Costa d'Avorio

26 aprile 2018

Per Didier Drogba sono stati tre i mondiali giocati con la sua Costa D'Avorio. Non ha mai avuto l'onore di passare la fase a gironi, ma è stato l'anima e il simbolo degli Elefanti. Per l'intero popolo ivoriano è stato un riscatto partecipare a tre mondiali di fila: Germania 2006, Sudafrica 2010 e Brasile 2014. Senza di lui, la Costa d'Avorio ha fallito la qualificazione in Russia. Sarà stato un caso?