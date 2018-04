Russia 2018, Eroi Mondiali: Cristiano Ronaldo, il Cannibale che vuole dimenticare la delusione brasiliana

23 aprile 2018

Quando uno fa collezione di titoli, premi e quant'altro, punta sempre al pezzo migliore su piazza. E' il caso di Cristiano Ronaldo, un Cannibale se si parla di vittorie, successi e fama. Di squadra e individuali. Due anni fa ha vinto l'Europeo in Francia con il suo Portogallo, il punto più in alto in assoluto con la sua Nazionale. Così ora vuole il Mondiale: ci prova al quarto tentativo (vista l'età, 33 anni, molto probabilmente sarà l'ultima chance) dopo il quarto posto a Germania 2006, gli ottavi a Sudafrica 2010 e la delusione dell'eliminazione ai gironi a Brasile 2014. Chissà se la Russia gli porterà più fortuna.