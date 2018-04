Russia 2018, Eroi Mondiali: Cafù, l'uomo delle tre finali

20 aprile 2018

Marcos Evangelista Cafù, dalla strada all'Olimpo, per due volte. I tifosi e gli amanti del calcio lo ricordano per le sue scorribande su e giù per la fascia - da qui il soprannome il Pendolino - e per il suo sorriso. Unico giocatore ad aver disputato tre finali consecutivi, ha trionfato a Usa '94 contro l'Italia di Arrigo Sacchi (ai calci di rigore) e in Giappone-Corea del 2002 con la fascia di capitano. Il tionfo sulla Germania gli aveva fatto dimenticare la sconfitta in finale contro la Francia nel 1998. In Italia abbiamo avuto la fortuna di vederlo giocare con Roma e Milan, con le quali ha vinto due scudetti. Giusto per non farsi mancare proprio nulla.