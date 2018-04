Russia 2018, Eroi Mondiali: Bobby Moore, il capitano e l'anima dell'Inghilterra '66

20 aprile 2018

"Gone but never forgotten", la frase con la quale il West Ham ricorda la sua bandiera e il capitano dell'Inghilterra mondiale nel 1966 scomparso per un male incurabile nel 1993. Il simbolo di quel trionfo è ancora oggi Bobby Moore, che ha rivoluzionato il ruolo di stopper ed è stato l'ambasciatore del calcio britannico. Detiene un record particolare: è l'unico calciatore inglese che ha vinto un mondiale, ma non un campionato di club. Nel 1970 si è piazzato al secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro alle spalle di Gerd Muller e davanti a Gigi Riva. Nel 2008, in occasione del cinquantesimo anniversario del debutto di Bobby Moore con la maglia del West Ham, la società ha ritirato la sua maglia numero 6. Più che doveroso per una grande leggenda.