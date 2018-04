Russia 2018, Eroi Mondiali: Beckham, dal rosso di Francia '98 all'infortunio prima di Sudafrica 2010

24 aprile 2018

Simbolo dell'Inghilterra da metà anni '90 in poi, David Beckham ha un rapporto da amore-odio con i mondiali. Lo Spice Boy ha ha vinto di tutto con Manchester United e Real Madrid, per poi finire ai Los Angeles Galaxy e al Milan per due volte in prestito. Ed è proprio in rossonero che nel 2010 si rompe il tendiche di Achille che gli fa saltare Sudafrica 2010. Sarebbe stato il suo ultimo Mondiale.