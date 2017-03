Sei Nazioni, Parisse: "Sotto pressione la Francia sbaglia"

10 marzo 2017

Sergio Parisse suona la carica alla vigilia della quarta sfida del Sei Nazioni, una partita da vincere quella dello stadio Olimpico con la Francia per evitare l'onta dell'ennesimo cucchiaio di legno: "Conosco molto bene i francesi, quando giocano in Nazionale è sempre motivo di orgoglio, sono forti come gruppo, ma sotto pressione sono come noi, hanno la tendenza a perdere la lucidità e fanno un gioco più individuale. Dovremo metterli sotto pressione per 80 minuti".