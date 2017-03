Sei Nazioni, O'Shea ne cambia quattro contro la Scozia

14 marzo 2017

Sono quattro i cambi del ct azzurro, Conor O'Shea, nel XV titolare dell'Italia che affronta la Scozia nell'ultimo turno del Sei Nazioni, in programma sabato a Murrayfield. Rispetto alla gara dell'Olimpico con la Francia, Benvenuti rimpiazza l'infortunato Campagnaro a secondo centro, Mbandà per l'indisponibile Favaro in terza linea, Biagi dal primo minuto in seconda per Van Schalkwyk e Gega che torna titolare dal primo minuto al posto di Ghiraldini.