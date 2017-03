Sei Nazioni, O'Shea: "Sbagliato mete incredibili"

18 marzo 2017

Il Sei Nazioni dell'Italia finisce nel modo peggiore: con un doppio zero. Gli azzurri subiscono una dura lezione anche dalla Scozia che ci batte 29-0. E sono zero anche i punti in classifica in 5 partite. Nonostante tutto il ct Conor O'Shea riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Non c'è stata tutta questa differenza in campo, ma se sbagliamo le occasioni facili per segnare, allora si perde energia".