Sei Nazioni, il trionfo dell'Inghilterra

11 marzo 2017

L' Inghilterra concede il bis. I grandi favoriti liquidano con un netto 61-21 la Scozia e si aggiudicano il Sei Nazioni con una gara d'anticipo. Nell'ultima gara a Dublino contro l'Irlanda, sabato prossimo, la squadra proverà a centrare il Grande Slam già conquistato un anno fa. Per l'Inghilterra è arrivata anche la 18 vittoria consecutiva . E' stato così eguagliato il record che gli All Blacks hanno stabilito appena lo scorso ottobre.

L'Inghilterra sale a quota 18 punti in classifica, a +8 sulle dirette inseguitrici Irlanda e Francia ferme a 10. Galles e Scozia seguono con 9 punti, l'Italia chiude ancora a zero. Nel match contro la Scozia da segnare la prestazione superlativa di Jonathan Joseph, autore di tre mete e di un assist mentre di Watson, Vunipola e due volte Care le altre mete. Per gli scozzesi le mete sono state tre: due di Jones e una di Reid.