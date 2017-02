Sei Nazioni 2017: troppa Irlanda, Italia asfaltata

11 febbraio 2017

Netto passo indietro per l'Italia che, dopo il buon primo tempo mostrato col Galles, viene spazzata via 63-10 dall'Irlanda all'Olimpico nella seconda giornata del Sei Nazioni 2017. Gli azzurri vanno subito sotto per la meta di Earls ma al 15' accorciano sul 7-3 col calcio di Carlo Canna; l'Italia però si fa sorprendere subito perchè 2 minuti dopo l'Eire realizza un'altra meta con Stander, poi al 25' ancora Earls fa 21-3. Poco dopo la mezz'ora gli azzurri hanno una reazione e trovano la meta tecnica per il 21-10 ma l'Irlanda, decisamente superiore, al 35' firma la quarta meta con l'immarcabile Stander e centra il primo punto bonus nella storia del torneo (bonus introdotti quest'anno).



Chiusa la prima frazione sul 28-10, nella ripresa non c'è storia. Stander porta ancora l'ovale oltre la linea di meta, Paddy Jackson è infallibile nelle trasformazioni (9 su 9), poi vanno a segno Gilroy, tre volte, e Ringrose, che fissano il punteggio sul 63-10. Una punizione severa per l'Italia che non è mai stata in grado di impensierire la nazionale del Trifoglio: gli azzurri di Conor O'Shea, ancora a zero punti e senza successi in casa nel Sei Nazioni dal 2013, torneranno in campo domenica 26 febbraio nel tempio di Twickenham contro l'Inghilterra.