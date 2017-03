Sei Nazioni 2017: Inghilterra, ko indolore con l'Irlanda

18 marzo 2017

Si ferma a 18 la striscia vittorie dell'Inghilterra che perde 13-9 sul campo dell'Irlanda nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2017. Il XV della Rosa, che aveva già vinto il torneo, manca però il Grande Slam e deve anche rinunciare al nuovo record di successi di fila visto che anche gli All Blacks della Nuova Zelanda erano stati fermati dopo 18 vittorie proprio dall'Irlanda lo scorso autunno a Chicago.



L'Eire chiude il primo tempo avanti 10-3 grazie all'unica meta di giornata di Henderson, poi nella ripresa contiene la furiosa rimonta dell'Inghilterra che però non va oltre i calci di Farrell. Finale di Sei Nazioni amaro dunque per gli inglesi nonostante il titolo mentre l'Irlanda festeggia il secondo posto nel torneo.



Terza è la Francia che batte 20-18 il Galles al termine di una maratona arrivata a 100 minuti. Decisiva la meta di Damien Chouly, con trasformazione di Lopez, dopo 20 minuti oltre l'80' per permettere ai Bleus di interrompere una serie negativa di 5 gare contro i britannici che chiudono il Sei Nazioni 2017 al quinto posto davanti all'Italia.