Sei Nazioni 2017: Inghilterra implacabile, impresa della Scozia

4 febbraio 2017

L' Inghilterra campione in carica inizia nel migliore dei modi il Sei Nazioni battendo 19-16 la Francia a Twickenham al termine di una partita equilibrata e risolta nel finale da una meta di Te'o: per i Blues è la sesta sconfitta di fila in casa degli inglesi. Sorpresa invece nell'altra partita di giornata giocata a Edimburgo dove la Scozia, trascinata da Hogg, batte 27-22 l'Irlanda, considerata una delle favorite per la vittoria finale.

Non basta una grande Francia a Twickenham per fermare la corsa dell'Inghilterra campione in carica e giunta al 15esimo successo consecutivo. I Bleus, che vanno al riposo sul 9-9, restano saldamente in partita fino al 70' prima di essere puniti dall'unica meta degli inglesi firmata da Te'o che vale l'allungo proprio nella fase cruciale dell'incontro. A completare il tabellino ci sono anche le quattro punizioni di Farrell e il piazzato di Daly mentre ai transalpini non basta la meta di Slimani e il piede caldissimo di Lopez (per lui tre piazzati e una trasformazione).



Nell'altra partita di giornata grande impresa della Scozia che a Murrayfield batte 27-22 l'Irlanda. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio 21-8 grazie a due mete di Hogg, una di Dunbar e tre trasformazioni di Laidlaw: gli irlandesi rispondono con una meta di Earls e un piazzato di Jackson, ma è troppo poco. Musica decisamente diversa nel secondo tempo: Henderson firma subito la meta che riapre il match, poi al 61' Jackson mette a segno quella che, unite a due trasformazioni, vale il sorpasso degli irlandesi. La Scozia non molla e torna avanti al 73' con un piazzato di Laidlaw per poi chiudere il discorso con un altro piazzato di Laidlaw per il 27-22 finale. Una sconfitta che vale comunque un punto per l'Irlanda, prima squadra nella storia ad aggiudicarsi il bonus difensivo grazie al ko con soli cinque punti di scarto.