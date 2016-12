Volley, Valentina Diouf: "Bonitta ha distrutto il mio sogno"

26 luglio 2016

Ha fatto parecchio rumore l'esclusione di Valentina Diouf dalle convocazioni per Rio 2016. Una scelta, quella di Bonitta, che continua a far discutere. "Il c.t. mi ha scritto un sms in cui mi diceva che non avrei fatto parte delle 12 giocatrici che sarebbero partite per l'Olimpiade - racconta a Premium Sport la schiacciatrice della Futura Volley Busto Arsizio -. Mi è crollato il mondo addosso, mi sono svegliata con questo messaggio e non ci credevo".