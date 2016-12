Tiro al volo, Rossetti vince la medaglia d'oro

13 agosto 2016

Si tinge ancora una volta d'azzurro il cielo sopra l'Olympic Shooting Center di Rio. Con una straordinaria prova senza errori Gabriele Rossetti conquista il quinto oro per l'Italia, battendo nella finalissima del tiro a volo, specialità Skeet (la stessa di Diana Bacosi e Chiara Cainero), lo svedese Marcus Svensson per 16-15. Il bronzo va al kuwaitiano che gareggia tra gli Atleti Olimpici Indipendenti, Abdullah Al-Rashidi. "Sono stato freddo non ho mollato mai. Un piattello alla volta e mi rendevo conto sempre di più di potercela fare. Alla fine è andata", lo dice Gabriele Rossetti dopo la medaglia d'oro nello skeet ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.



Poi ha aggiunto: "Mio padre non perse un bronzo, come dice lui, ma lo conquistò. E io oggi ho preso l'oro: abbiamo allargato la bacheca di famiglia, e questa medaglia è anche sua. Guida un'altra nazionale, ma il suo cuore è con me. Poi dico grazie al ct Andrea Benelli". Gabriele Rossetti ha due dediche da fare per l'oro di Rio. "Mi è dispiaciuto battere Delaunay e Terras, i ragazzi guidati da mio papà Bruno - aggiunge -: sono rivali ma anche amici con cui spesso mi alleno. Ma oggi era io o loro, è lo sport".