Schwazer rompe il silenzio: "Con la marcia ho chiuso"

12 agosto 2016

"Continuerò a correre e pedalare. Non posso stare fermo, mi viene troppo da pensare. Marciare no: mai più, nemmeno per un metro". In un'intervista al Corriere della Sera Alex Schwazer , squalificato per otto anni per doping dal Tas, libera le sue emozioni ma ammette di far fatica a pensare a un futuro, almeno in questo momento: "Un lavoro nello sport? Mi viene da ridere. Che mestiere può fare un dopato nel mondo dello sport? Allenare i ragazzi?".

Queste sono le uniche dichiarazioni rilasciate da Schwazer dopo la sentenza del Tas, visto che al suo rientro in Italia, il marciatore ha continuato a mantenere il silenzio. "Scusate, ma non ho voglia di parlare", ha detto al suo arrivo a Fiumicino, prima di ritirare il bagaglio e lasciare l'aeroporto per raggiungere Vipiteno in treno. Una mattinata da incubo per lui visto che sull'aereo si è ritrovato i medagliati Elisa Di Francisca e Marco Innocenti, accolti allo scalo romano da parenti e amici con una chiassosa festa a sorpresa. Il tutto mentre il suo umore era evidentemente sottoterra. Schwazer, condannato dal Tas a otto anni di squalifica per doping, ha affidato al Corriere della Sera le sue amare considerazioni: "Nel 2012 è stato faticoso ma più facile - ammette il 31enne atleta azzurro -. Ero colpevole, imbroglione, dopato. Mi ha salvato la lotta per la verità che abbiamo iniziato con Sandro Donati. Ma abbiamo perso. Lui continuerà a lottare, con tutto il mio appoggio. Io devo cambiare vita, subito". Anche se, per sua stessa ammissione, non sarà affatto semplice voltare pagina: "Durante la squalifica ho provato col ristorante, gli anziani, l'università. Ho sempre fallito e mi spaventa fallire ancora". Non poteva mancare una replica, infine, a qualche collega che nei suoi confronti ha usato parole dure. A cominciare da Gianmarco Tamberi che qualche mese fa lo aveva definito la "vergogna d'Italia": "L'atletica è tutti contro tutti - sottolinea Schwazer -. Dare del dopato a un collega è il miglior modo per giustificare che vai più piano di lui o sei meno popolare. Non odio Tamberi: lui non sa chi sono, cosa ho vissuto. Non può capire, per lui e per gli altri sono solo un dopato. Pazienza".