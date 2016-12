Russia via dai Giochi? Il Cio ci ripensa

19 luglio 2016

La partecipazione della Russia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro rimane in bilico dopo che il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato di "voler esplorare opzioni legali" in merito alla possibile esclusione dai Giochi. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo del Cio in una riunione d'emergenza convocata all'indomani della pubblicazione del rapporto della Wada sul presunto 'doping di Stato' di Mosca tra il 2010 e il 2015.