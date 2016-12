Rio, no definitivo della Iaaf: Yelena Isinbayeva non andrà ai Giochi

29 luglio 2016

Yelena Isinbayeva non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Rio 2016. La Federatletica mondiale (Iaaf) ha respinto la richiesta della campionessa russa di salto con l'asta, ad annunciarlo è stata la stessa atleta sul proprio profilo Twitter: "Il miracolo non è accaduto", ha scritto la primatista russa. La 34enne aveva affermato tempo fa che avrebbe messo fine alla sua carriera se non avesse potuto partecipare alle Olimpiadi. La Iaaf ha escluso dai Giochi Olimpici 67 russi dell'atletica leggera su 68 a causa dello scandalo doping che ha travolto la Federazione russa.