Rio 2016, volley: maledizione Italia, l'oro è del Brasile. Azzurri d'argento Niente da fare: è la terza finale olimpica persa dalla nazionale del volley italiano

21 agosto 2016

L'Italia del volley è in lacrime. I ragazzi di Blengini si arrendono 3-0 al Brasile nella finale del torneo maschile dei Giochi di Rio 2016, mettendosi al collo la medaglia d'argento: nella bolgia del Maracanazinho i padroni di casa si impongono 25-22, 28-26, 26-24 e condannano la nazionale azzurra alla terza finale olimpica persa della sua storia. Applausi comunque per Zaytsev e compagni, che regalano alla spedizione azzurra il 28.o e ultimo podio. Rio 2016 termina per l'Italia con 28 podi (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), al nono posto del medagliere, come a Londra (dove furono 8 ori, 9 argenti e 11 bronzi).

Niente impresa, la maledizione continua: è ancora il Brasile, come dodici anni fa, a negarci il primo trionfo olimpico nel volley maschile. Vincono meritatamente gli uomini di Bernardinho, alla quarta finale consecutiva dopo le due perse contro Stati Uniti e Russia, e salgono per la terza volta sul gradino più alto del podio ai Giochi. E pensare che gli azzurri erano partiti bene, balzando subito sul 4-1: i padroni di casa però ci mettono poco ad ingranare e con un break di 7-0 ci sorpassano a metà set, volando sul 12-16. La Torcida si infiamma, i ragazzi di Blengini riescono a tornare fino al 21-23, ma un ace di Lucarelli ci spezza le gambe. Nel secondo il copione è praticamente lo stesso: l'Italia inizia di nuovo bene, resiste fino al 9-7 ma poi si blocca lasciando il fianco alla rimonta avversaria (11-14).



Stavolta però l'Italia non perde la bussola, ma anzi recupera, impatta sul 19-19 e tiene il fiato sul collo ai brasiliani fino ai vantaggi annullando anche due set ball: orgoglio degli azzurri che conquistano due set point e il match potrebbe svoltare, ma Wallace e l'errore di Gianelli ci spengono l'illusione, un muro su Zaytsev e un ace di De Souza fanno il resto. E' 2-0 e nel terzo diventa tutto più difficile per la formazione di Blengini: vietato sbagliare e il Brasile è bravo a sfruttare questa pressione, rimanendo sempre alle spalle degli azzurri e mettendo la freccia sul 17-17. Da segnalare una decisione discutibile dell'arbitro che manda su tutte le furie gli azzurri, che perdono l'ultimo granello di lucidità: Blengini chiama timeout, ma è troppo tardi. Il muro di Lipe ci piega, l'appuntamento con l'oro olimpico è rimandato.

ZAYTSEV: "UNA MALEDIZIONE, CI RIPROVEREMO" "L'oro olimpico per la pallavolo italiana è diventato una maledizione? Penso di sì, ma ci riproveremo sempre, anche se certe occasioni capitano poche volte nella vita. Ma non smetteremo di inseguirlo". Lo 'Zar' azzurro Ivan Zaytsev si rammarica per lo 0-3 subito dal Brasile nella finale di Rio, ma ha già voglia di rivincita. Intanto si è preso molti applausi dalla 'torcida': "Mi ha molto applaudito, è bello vedere che ti rispettano. Ma per loro è stato facile farlo: sarebbe successo anche se avessimo vinto?".

TERZO SET, ANCORA BRASILE 26-24. FINISCE 3 SET A 0 26-24 IL BRASILE HA VINTO LA MEDAGLIA D'ORO. ARGENTO ITALIA

25-24 Brasile: mani fuori

24-24: mani fuori di Zaytsev che annulla il match-point

24-23 Brasile: Wallace

23-23: grande tocco di Zaytsev

23-22 Brasile: sempre, sempre Wallace

Serve Antonov

22-22: punto Italia dopo il challenge, mani fuori

22-21 Brasile: punto di Bruno

Entra Rossini

21-21: Juantorena!

21-20 Brazile: sbaglia il servizio Zaytsev

20-20: sbaglia Felipe

20-19 Brasile: ancora Wallace

19-19: ottimo attacco di Lanza

19-18 Brasile: palleggio doppio di Giannelli

18-18: ancora Wallace

18-17 Italia: Zaytsev sfonda il muro

17 pari: sbaglia Giannelli

17-16 Italia: out l'attacco di Wallace, che colpisce Juantorena sulla mano. Challenge del Brasile: altro punto girato dai direttori di gara, che danno fallo contro l'Italia

17-15 Italia: grandissmo muro di Zaytsev

TIME OUT BRASILE

16-15 Italia: grande servizio di Giannelli

15-15: primo tempo di Birarelli, muro Brasile fuori

Dentro Mauricio per Lucarelli

15-14 Brasile: attacco di Wallace

14-14: grande Zaytsev

14-13 Brasile

13-13: grande muro di Giannelli

13-12 Brasile: grande salvataggio Italia, poi out attacco Brasile. Challenge Brasile: ma il tocco non c'è. Confermato punto azzurro

TIME OUT ITALIA

13-11 Brasile: morbido pallonetto, azzurri non reattivi

12-11 Brasile: out servizio Zaytsev

11-11: grande Pipe di Juantorena

11-10 Brasile: grande attacco profondo di Lucas

10-10: primo tempo di Birarelli

10-9 Brasile: ancora Felipe in diagonale

9-9: grande muro di Birarelli!

9-8 Brasile: murato Juantorena

8-8: devastante primo tempo di Mauricio, che stende Giannelli

8-7 Italia: errore di Lucarelli al servizio

7-7: mani fuori di Wallace

7-6 Italia: benissimo Juantorena in attacco

6-6: altro errore al servizio, stavolta Lanza

6-5 Italia: out l'attacco di Felipe

5-5: Grande colpo di Lanza

5-4 Brasile: Zaytsev sbaglia al servizio

4-4

4-3 Brasile: Lucas da posto 1

3-3: Lanza!

3-2 Brasile: altro super attacco di Wallace in diagonale

2-2: attacco buono di Zaytsev, ma l'Italia ha difficoltà in ricezione

2-1 Brasile: Giannelli sbaglia il servizio

1-1: Lucarelli sbaglia

1-0 Brasile: subito attacco vincente verdeoro



SECONDO SET AL BRASILE (28-26): ITALIA SOTTO 2-0 28-26 Brasile: ace, con terribile ricezione di Lanza. 2-0 Brasile

27-26 Brasile: Wallace mura Zaytsev

26-26: sbaglia anche Giannelli

26-25 Italia: sbaglia il servizio il Brasile

25-25: mani fuori del Brasile

25-24 Italia: murone di Juantorena!!!!

24-24: incredibile punto dell'Italia con un palleggio di Giannelli!

Entra Sottile per battere

24-23 Brasile: out il servizio del Brasile

24-22 Brasile: errore di Juantorena, fuori l'attacco. L'Italia non ha più challenge

Entra Lanza per Antonov

TIME OUT ITALIA

23-22 Brasile: Wallace sfonda

22-22: muro out azzurro

22-21 Italia: attacco di Zaytsev

21-21: attacco con mani fuori di Zaytsev. L'Italia chiama il Challenge, si vede il tocco, ma l'assistente dice di no! Incredibile!

21-20 Italia: ace di Zaytsev, con l'aiuto del nastro!

20-20: incredibile attacco di Zaytsev!

20-19 Brasile: grande attacco di Wallace

19-19: Zaytsev non trema!

19-18 Brasile: altro attacco di Felipe

18-18: l'Italia vince il duello a rete

18-17 Brasile: mani fuori di Felipe

17-17: gran muro di Birarelli

17-16 Brasile: grande attacco dei verdeoro

16-16: gran diagonale di Juantorena

16-15 Brasile: a rete il servizio di Antonov

15-15: mani-fuori di Antonov

15-14 Brasile: la difesa azzurra non riesce a difendere l'attacco brasiliano

14-14: out l'attacco di Wallace. Challange Brasile: no touch, no invasione

14-13 Brasile: esce la difesa del Brasile, ci siamo

14-12 Brasile: attacco azzurro che sfrutta il muro brasiliano

14-11 Brasile: ace di Felipe, inutile il Challenge azzurro

Dentro Antonov per Lanza

13-11 Brasile: azzurri nervosi, time-out di Blengini

12-11 Brasile: out l'attacco di Lanza

11-11

10-9 Italia: Juantorena

9-9: Muro di Wallace

9-8 Italia: super attacco del Brasile

9-7 Italia: sbaglia il servizio Lucarelli

8-7 Italia: attacco di Lucarelli, lungolinea

8-6 Italia: out l'attacco di Wallace

7-6 Italia: l'Italia spreca l'attacco, il Brasile ci punisce

7-5 Italia: sbaglia la battuta Lucas

6-5 Italia: una carezza di Lucas

6-4 Italia: out il servizio del Brasile

5-4 Italia: bell'attacco di Lucas

5-3 Italia: out il servizio del Brasile

4-3 Italia: ancora Wallace, fuori il muro azzurro

4-2 Italia: Wallace, che attacco

4-1 Italia: ace di Juantorena. CHALLENGE Brasile: palla sulla riga

3-1 Italia: Juantorena attacco vincente

2-1 Italia

2-0 Italia: mani fuori di Zaytsev

1-0 Italia: partono bene gli azzurri



PRIMO SET AL BRASILE (25-22) 25-22 Brasile: il servizio di Zaytsev tocca la rete e esce

24-22 Brasile: Zaytsev attacca bene

24-21 Brasile: ace di Lucarelli, 3 set ball Brasile

23-21 Brasile: attacco comodo del Brasile

22-21 Brasile: out l'attacco dei brasiliani

22-20 Brasile: buono l'attacco di Lanza, che si riscatta

22-19 Brasile: murato l'attacco di Lanza

21-19 Brasile: out il servizio di Lucao

21-18 Brasile: Lucarelli la mette a terra

20-18 Brasile: invasione verdeoro

20-17 Brasile: fuori il servizio di Antonov, entrato per servire

19-17 Brasile: out l'attacco del Brasile

TIME OUT Brasile

19-16 Brasile: MURO! Di Birarelli!

19-15 Brasile: super attacco vincente di Zaytsev

19-14 Brasile: attacco vincente di Wallace, c'è il tocco del muro azzurro

Entra Rossini

18-14 Brasile: ace di Wallace

17-14 Brasile: out il servizio di Lanza

16-14 Brasile: c'è il tocco del muro verdeoro sull'attacco di Juantorena

16-13 Brasile: torna bene in campo l'Italia, primo tempo di Buti

TIME OUT, ancora chiamato da Blengini

16-12: scappa il Brasile, verdeoro scatenati

15-12 Brasile: ace!

14-12 Brasile: Challenge a favore del Brasile, dentro il muro Brasile

TIME OUT, chiamato da Blengini

13-12 Brasile: primo vantaggio verdeoro. Out il muro azzurro, di pochissimo

12-12: scambio durissimo, grande difesa azzurra ma dopo un palleggio dubbio il Brasile trova il punto

12-11 Italia: Zaytsev serve out

12-10 Italia: Zaytsev! Gioca col muro e fa punto

11-10 Italia: ace di Lucarelli

11-9 Italia: servizio out azzurro

11-8 Italia: primo tempo perfetto di Birarelli

10-8 Italia: Grande pipe di Felipe, che sfonda

10-7 Italia: Juantorena! Ancora lui

9-7 Italia: errore al servizio di Giannelli

9-6 Italia: super difesa azzurra, poi Juantorena mette a terra la palla

8-6 Italia: grande muro di Birarelli!

7-6 Italia: grande attacco di Juantorena

6-6: Challenge chiesto dall'Italia, ma è buono il servizio del Brasile

6-5 Italia: attacco vincente del Brasile

6-4 Italia: out il servizio brasiliano

5-4 Italia: out il servizio azzurro

5-3 Italia: muro out del Brasile

4-3 Italia: Lanza cerca le mani del muro, senza esito

4-2 Italia: out il servizio di Zaytsev

4-1 Italia: muro out del Brasile

3-1 Italia: attacco vincente di Juantorena

2-1 Italia: nastro e out il servizio brasiliano

1-1: incomprensione nell'attacco azzurro

1-0 Italia! Wallace colpisce l'asta

ITALIA-BRASILE: SESTETTI E RISERVE Italia: Ivan Zaytsev; Osmany Juantorena; Simone Giannelli; Filippo Lanza; Simone Buti; Emanuele Birarelli; Massimo Colaci; Oleg Antonov; Luca Vettori; Matteo Piano; Salvatore Rossini; Pasquale Sottile

Brasile: Ricardo Lucarelli; Bruno de Rezende; Lucas Saatkamp; Wallace de Souza; Maurício Souza; Luiz Fonteles; Sérgio dos Santos; Maurício Silva; Douglas Souza; Evandro Guerra; Éder Carbonera; William Arjona





Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X