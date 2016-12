Rio 2016, volley: Italia in scioltezza sul Messico

12 agosto 2016

Un'Italia praticamente perfetta regola il Messico in un'ora di gioco e conquista la terza vittoria di fila nel torneo olimpico. Risultato mai in bilico al Maracanazinho: i ragazzi di Blengini si aggiudicano il match con i parziali di 25-17, 25-13 e 25-17. L'Italvolley resta al comando della Pool A a punteggio pieno. Prossime sfide contro Brasile e Canada: obiettivo restare primi per giocare un quarto di finale meno complicato.