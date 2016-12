Rio 2016, volley: è grande Italia, gli Usa si arrendono

9 agosto 2016

L'Italia del volley può continuare a sognare. Opposta agli Stati Uniti vincitori della Coppa del mondo, gli azzurri di Blengini collezionano la seconda vittoria olimpica di fila che rappresenta una grossa ipoteca alla qualificazione ai quarti di finale: e adesso sognare il primo posto nella Pool A non è più un miraggio. Archiviato il primo set 28-16, l'Italia subisce la reazione degli americani che si aggiudicano il secondo parziale trascinati dai colpi di Anderson e Sander. Potrebbe essere una mazzata a livello psicologico, ma il sestetto di Blengini è d'acciaio e non smette di lottare nemmeno quando perde il suo capitano.



Nel terzo set infatti, sul 21-19 azzurro, Birarelli atterra male dopo un muro e si infortuna alla caviglia destra: per lui partita finita, resta da capire l'entità dell'infortunio che sarà valutata nelle prossime ore. L'Italia non si disunisce e - trascinata da Juantorena e Giannelli - risponde colpo su colpo agli Stati Uniti fino a quando Lanza firma il punto che vale il 2-1. Il terzo set è un'altra battaglia: l'Italia si fa rimontare dal 20-16 al 20-20, ma gli azzurri non si scompongono ed è ancora Lanza a sfruttare il primo match ball chiudendo 25-23. Il top scorer è Juantorena (19), in doppia cifra va anche Zaytsev. Ma al di là dei numeri è il gruppo a impressionare per compattezza e lucidità nei momenti difficili. L'Italia c'è, avanti così.