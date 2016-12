Rio 2016, Viviani oro nell'omnium di ciclismo su pista

15 agosto 2016

"ERA L'ULTIMA CHANCE, HO VINTO LA MIA GARA PIU' IMPORTANTE"

Elia Viviani è un fiume in piena di emozioni dopo lo storico oro appena conquistato. "E' quasi incredibile non ho ancora capito cosa sta succedendo, ho vinto la corsa più importante della mia vita, l'ho meritata. Sono quattro anni che ci penso, quando sono salito in pista è stato solo per vincere l'oro. Tutti i sacrifici fatti valevano solo l'oro. Tanti atleti mi hanno abbracciato con sincerità, mi fa piacere. Tante volte ho perso, ho speso tempo per la pista, sono andato controcorrente con le suqadre, ma ci ho sempre creduto", ha detto.. Poi un pensiero a chi ha diviso questi anni con lui: "Ho avuto la nazionale sempre dalla mia parte, devo la medaglia anche ai ragazzi della pista. E' un gruppo di amici".



Paura per la caduta? "Mi ha un po' scosso perché non sai mai cosa può succedere. Mi sono fermato un attimo per capire, mi sono preso un giro per capire. Ho guardato il tabellone, ero il leader, non potevo mollare". E ancora: "A 20 giri dalla fine avevo più di 10 punti e lì ho capito che non potevano più prendermi. La fortuna doveva tornarmi qualcosa, ho perso un Mondiale per mezza ruota, a Londra sarebbe stato oro se avessi fatto questi stessi tempi. L'esperienza mi è servita, era una grande chance per me, forse l'ultima. Si chiude un capitolo della mia carriera, ma sarò sempre parte della nazionale. E' una medaglia per me, per la mia famiglia e per Elena (la fidanzata, ndr).