Rio 2016, un altro Maracanazo. Il Brasile femminile è fuori, il pianto delle calciatrici

16 agosto 2016

La nazionale femminile di calcio brasiliana è stata sconfitta dalla Svezia nella semifinale del torneo di calcio ai Giochi di Rio 2016 , giocatasi al Maracana . Le giocatrici padrone di casa si inchinano alla Svezia 4-3 ai rigori dopo che i regolamentari si erano chiusi sul risultato di 0-0. A fine gara incontenibile la gioia delle svedesi per l'accesso alla finale , mentre le brasiliane erano inconsolabili, in lacrime , al centro del campo.

UN ALTRO MARACANAZO

Le due nazionali sono arrivate all'ultimo rigore sul 3-3, il Brasile ha fallito il quinto e ultimo tiro della e Lisa Dahlkvist non si è fatta pregare, trasformando dal dischetto e portando le sue compagne in finale. Le svedesi avevano già sconfitto ai rigori gli Stati Uniti ai quarti. La finale, in programma venerdì alle 17.30 a Rio (le 22.30 italiane), metterà di fronte la Svezia alla Germania. Il Brasile di Marta giocherà per la medaglia di bronzo al Maracanà.



Dopo il Maracanazo del 1950 e il "Mineirazo" ai Mondiali del 2014, un'altra piccola grande tragedia calcistica per la Seleçao, anche se stavolta femminile. Inconsolabile Marta, la grande campionessa del calcio brasiliano, più volte vincitrice del pallone d'oro. Per lei le lacrime più amare: nel 2020 avrà 34 anni, infatti.