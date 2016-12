Rio 2016, ultimo Tedoforo: Pelè favorito

3 agosto 2016

Il giorno della cerimonia di apertura di Rio 2016 è sempre più vicino, ma l'ultimo Tedoforo è ancora top secret . In molti ritengono che sarà Pelé ad accendere il braciere con la Fiamma Olimpica, ma in lizza ci sono anche altri idoli brasiliani come Gustavo Kuerten e Torben Grael . " Sarebbe un grande onore, un sogno realizzato , e fin dal giorno in cui Rio è stata scelta come sede dei Giochi qualcuno ha pensato a me", ha dichiarato "O Rei".

Immaginare le Olimpiadi di Rio senza il coinvolgimento di Pelè sembra difficile ed è proprio per questo motivo che "Perla Nera" è il candidato favorito per essere l'ultimo Tedoforo. Un tributo dovuto, che il mondo intero si aspetta. Lui compreso. "Uno dei miei ricordi indelebili è Muhammad Alì che accende la fiamma olimpica ai Giochi di Atlanta - ha spiegato il campione carioca a Le Parisien -. Lo conoscevo personalmente e mi sarebbe piaciuto in qualche modo 'sfidarlo': sarebbe stato divertente". I Giochi, del resto, sono anche il più grande rimpianto di Pelè: "Ai miei tempi i calciatori professionisti non potevano partecipare e io a 18 anni già lo ero. Quello olimpico è l'unico torneo al quale non ho mai potuto partecipare".



Ma il nome di "O Rei", viste anche le precarie condizioni fisiche della leggenda carioca, non è l'unico circolato in questi giorni in relazione al misterioso Tedoforo che darà ufficialmente il via ai Giochi. Insieme alla stella brasiliana del calcio, restano vive infatti le candidature del tennista Gustavo Kuerten, ex numero uno del ranking e tre volte vincitore del Roland Garros, e Torben Grael, leggenda della Vela brasiliana con 5 medaglie olimpiche nel curriculum. La sorpresa invece potrebbe essere Aida dos Santos, quarto posto nel salto in alto a Tokyo 1964 con una storia di vita molto difficile alle spalle.