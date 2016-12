Rio 2016, tutti i numeri dei Giochi: 450mila i condom distribuiti

12 luglio 2016

17,000 - Il numero di atleti e giudici

78,000 - La capienza del Maracana in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.

206 - I paesi che competeranno ai Giochi Olimpici dal 5 al 21 agoso

1 - Team di rifugiati che prenderà parte per la prima volta ai Giochi

7.5 millioni - I biglietti in vendita

16 chilometri - la lunghezza del sistema di metropolitane. L'infrastruttura più grande creata per i Giochi

4 - Le zone interessate all'evento: Olympic Park in Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana beach, oltre a Maracana e stadio Olimpico nel nord

25,000 - Il numero di giornalisti accreditati

500,000 - I turisti attesi ai Giochi

61 - La percentuale degli abitanti di Rio favorevoli ai Giochi

31 - Il numero degli edifici che compongono il VIllaggio olimpico.

Tutti i 3.604 appartamenti saranno venduti

60,000 - I pasti che saranno serviti ogni giorno al Villaggio Olimpico

80,000 - Le sedie del Villaggio olimpico

112 - Gli anni di assenza del golf dalle Olimpiadi.

450,000 - I preservativi per 11.000 atleti. Quasi 41 a testa.