Rio 2016, tuffi: Cagnotto-Dallapé da sogno, è argento

7 agosto 2016

Giornata storica per il nuoto italiano al Maria Lenk Aquatics Centre di Rio de Janeiro dove le splendide Tania Cagnotto e Francesca Dallapé riportano i colori azzurri sul podio olimpico di una gara di tuffi a distanza di 36 anni dall'ultima volta: il 23 luglio 1980 era stato Giorgio Cagnotto, papà di Tania, a portarsi a casa il bronzo ai Giochi di Mosca. Da Cagnotto a Cagnotto, quindi. Una gara di grande classe ed esperienza quella di Tania (alla sua quinta e ultima Olimpiade) e Francesca che, seconde fin dal primo tuffo, hanno mano a mano visto arrendersi - una a una - le principali avversarie per l'argento e per il bronzo.

Già, perché la corsa all'oro non c'è mai stata: troppo evidente la superiorità della coppia formata da Wu Minxia (alla sua ultima gara prima del ritiro) e Shi Tingmao, dominatrici assolute col punteggio monstre di 345.60 (contro il 313.83 delle azzurre). Sul gradino più basso del podio si accomoda la coppia australiana formata da Maddison Keeney e Anabelle Smith: il loro 299.19 basta per blindare il terzo posto e per beffare il Canada, fuori dalla zona medaglie per soli 87 centesimi. Visibile la delusione sul volto di Jennifer Abel e Pamela Ware. Quattro anni fa, a Londra 2012, erano state Tania Cagnotto e Francesca Dallapé a piangere per un bronzo sfuggito per un soffio, stavolta per le azzurre le lacrime sono solo di gioia.