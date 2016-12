Rio 2016, Tiro a volo: tripudio Italia, Bacosi d'oro, argento Cainero

12 agosto 2016

Dopo le delusioni di Londra, l'Italia si riscatta alla grande nello skeet donne del tiro a volo. Quattro anni fa Chiara Cainero, campionessa di Pechino 2008 chiuse sesta, stavolta in Brasile va in scena addirittura una finale tutta azzurra. La 38enne di Udine è infallibile in semifinale, con 16 piattelli centrati su 16, ma nella sfida per la medaglia d'oro si deve arrendere alla connazionale Diana Bacosi, 33 anni umbra alla prima Olimpiade. La differenza tra l'oro e l'argento è un piattello: la Bacosi ne rompe 15 (inizia con 8 su 8), la Cainero si ferma a 14 (2 errori decisivi nei primi 4 tiri). La medaglia di bronzo va alla 37enne americana Kimberly Rhode che supera nella finale per il terzo posto la cinese Wei e resta sul podio dopo l'oro di Londra.

BACOSI: "IL MIO ORO DA MAMMA"

"E' stato un duello all'italiana, qualcosa che avevo sognato a lungo". Diana Bacosi racconta al mondo la sua emozione. "Ho battuto Chiara - spiega un istante dopo aver vinto l'oro - di cui sono anche amica, pero' durante il medal match ho pensato solo ai piattelli e non a lei. Era ora, mi sono sacrificata tanto. Quando sul tabellone ho visto che ero oro ho cominciato a piangere. Siamo due mamme sul podio e due mogli: la nostra vita va sempre di corsa, ma vogliamo fare sempre bene nel triplice ruolo".



"Nei miei sogni di tiratrice - racconta ancora l'umbra Bacosi - c'era di vincere un'Olimpiade e poi ripetere l'esultanza del mio ct Andrea Benelli ad Atene. Volevo farlo ma non ci sono riuscita per via del'emozione: piangevo troppo perche' ho realizzato il mi sogno di una vita sportiva. Ci credevo tanto, e ho lavorato per questo". Al contrario della Cainero, che a Rio ha portato genitori, marito e figlio, la Bacosi era senza famiglia al seguito. "Qui non ho voluto nessuno della mia famiglia, anche se li amo moltissimo - spiega -, perche' questa cosa doveva essere soltanto mia. Ho preferito rimanere da sola, e loro hanno capito. Ora sono talmente felice che non riesco neanche a trovare le parole da dire a mio figlio di 7 anni appena lo rivedo". Emozionatissimo e felice anche il ct Andrea Benelli. "Ho vinto un'Olimpiade da tiratore e adesso anche da commissario tecnico - dice -: e' una soddisfazione immensa, e fatemelo dire. Ero certo che qui le mie donne avrebbero fatto bene, ho visto come hanno lavorato in allenamento".