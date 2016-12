Rio 2016, tiro a volo: Jessica Rossi si ferma in semifinale

7 agosto 2016

Jessica Rossi non riesce a ripetere l'exploit di Londra 2012 dove conquistò l'oro a sorpresa nella specialità trap del tiro a volo. Ai Giochi di Rio de Janeiro la 24enne di Cento, provincia di Ferrara, si ferma in semifinale e manca l'accesso alle gare per le medaglie: i 10 piattelli colpiti su 15 tentativi non bastano all'azzurra. Jessica Rossi aveva ottenuto il pass per la semifinale col secondo miglior punteggio, 69 piattelli centrati su 75.