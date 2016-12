Rio 2016, tiro a volo: immenso Pellielo, ma maledetto oro. È argento per la terza volta

8 agosto 2016

Tredici centri a testa su trenta piattelli complessivi per i due contendenti alla medaglia d'oro, e quindi si va agli shoot-off all'Olympic Shooting Centre di Deodoro: il primo a partire è Pellielo. Tre centri su tre per lui con l'avversario che risponde per le rime, ma complice il forte vento il quarto colpo dell'azzurro non colpisce il bersaglio: a frantumarsi è invece il piattello di Glasnovic, che porta a casa il primo oro (e la prima medaglia) per la Croazia.



Delusione per Massimo Fabbrizi che chiude con appena undici piattelli colpiti in semifinale non riuscendo a difendere la medaglia d'argento conquistata ai giochi di Londra 2012: per Pellielo si tratta invece della quarta medaglia di una carriera olimpica scintillante. Quattro argenti e un bronzo per il tiratore delle Fiamme Azzurre e chissà, appuntamento con l'oro solo rimandato a Tokyo 2020. Quando avrà 50 anni.