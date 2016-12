Rio 2016, tennis: Murray batte del Potro in finale. È un bis storico

15 agosto 2016

NADAL, SFUMA IL BRONZO: VINCE NISHIKORI

Niente medaglia di bronzo per Rafa Nadal, sconfitto 2-6, 7-6, 3-6 dal giapponese Nishikori. Il nipponico sembrava padrone della partita ed è andato a servire per il match sul 5-2 in suo favore nel secondo set. Il braccio ha iniziato a tremargli e Nadal, che sembrava a corto di carburante, è rientrato in partita. Nishikori però, dopo una lunga pausa (undici minuti) tra il secondo e il terzo set, ha ripreso il comando delle operazioni senza più perderlo. Nadal chiude dunque la sua esperienza a Rio con l'oro nel doppio maschile, in coppia con Marc Lopez.