Rio 2016, Russo: "Voglio vincere l'oro"

31 luglio 2016

Dopo due argenti olimpici conquistati a Pechino 2008 e Londra 2012, Clemente Russo non si nasconde e punta all'oro a Rio 2016. "Subito dopo Londra mi sono messo al lavoro per il Brasile. A luglio ho ottenuto il pass per Rio. Poi ho pensato solo a lavorare duro per coronare il mio sogno e per cercare di prendere il metallo più prezioso - ha detto il pugile campano - Che tattica userò? Dare la vita in ogni match e lasciare il cuore sul ring".

A 34 anni Clemente Russo è la punta di diamante della boxe italiana a Rio, il primo pugile a gareggiare in quattro Olimpiadi. "Sono il veterano del team sia per l'età che per i match disputati, per questo mi sento, e i ragazzi mi fanno sentire, un leader. Sono convinto che faremo bene alle Olimpiadi. La nostra è una squadra molto agguerrita e molto forte" il pensiero del campione di Marcianise che ha un solo grande obiettivo: la medaglia d'oro.



La voglia di sudare e di vincere è sempre la stessa, anche se gli anni passano anche per lui. "A 34 anni ti possono dare noia piccoli infortuni - ha spiegato Russo - che per fortuna non ho avuto, o puoi soffrire una certa 'saturazione' negli allenamenti e nell'entrare in palestra ma io, al contrario, ho ancora la voglia di un bambino".