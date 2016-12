Rio 2016: quarto posto e lacrime per la Ferrari

16 agosto 2016

Vanessa Ferrari è arrivata quarta nel corpo libero. Per l'azzurra continua la maledizione olimpica, dopo essere rimasta ai piedi del podio anche a Londra 2012 . Sesta l'altra italiana in gara nella finale olimpica, Erika Fasana . Con il punteggio di 15.966 ha vinto l'americana Simone Biles , alla sua quarta medaglia d'oro ai Giochi brasiliani, in cui finora ha conquistato anche un bronzo.

L'azzurra è poi scoppiata in lacrime: "Ho fatto l'esercizio che volevo fare. Il bronzo ci poteva stare come ci poteva non stare. Ma a Londra il bronzo me l'hanno rubato, qui ci poteva anche stare. Il mio futuro? Non lo so. Devo fare qualche ora di volo, poi qualche giorno a casa e deciderò".