Rio 2016, positiva la velista azzurra Roberta Caputo

20 luglio 2016

Un caso di doping scuote la squadra azzurra in vista di Rio 2016. La velista Roberta Caputo, tra le qualificate dell'Italia Team per i Giochi, è stata trovata positiva al clostebol-metabolita in un controllo fuori competizione effettuato il 6 luglio scorso a Napoli. L'atleta è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping. Al suo posto, nella classe 4.70, a Rio in coppia con Alice Sinno, ci sarà Elena Berta.