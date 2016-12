Rio 2016, Phelps: "Voglio quattro ori"

6 agosto 2016

Michael Phelps ha le idee chiare sulle Olimpiadi: "Io non ho una disciplina preferita. Voglio vincere in questi Giochi quattro medaglie d'oro". "Sarebbe fantastico essere il primo nuotatore over 30 a vincere un oro olimpico in una gara individuale - ha detto il 31enne in un'intervista al Die Welt - Nel 2012 volevo difendere il titolo dei 200 farfalla e alla fine ho perso. Ma non c'è nessuno che mi metta più pressione di me stesso".