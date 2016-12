Rio 2016, Phelps sfodera il 'cupping': nuova terapia anti-dolore

8 agosto 2016

Michael Phelps in versione a pois. Il campione americano, atleta più medagliato della storia delle Olimpiadi, si è presentato nella piscina di Rio con degli evidenti cerchi rossi sulla pelle: non sono tatuaggi, ma i segni lasciati dal cosidetto 'cupping', la terapia anti-dolore della medicina tradizionale cinese, non riconosciuta ma apprezzata dal team Usa del nuoto e già usata anche da alcune star del cinema come Gwyneth Paltrow.