Rio 2016, Phelps sarà il portabandiera degli Stati Uniti

3 agosto 2016

Sarà Michael Phelps il portabandiera degli Stati Uniti nella cerimonia di apertura di Rio 2016 , in programma venerdì al Maracanà . Il nuotatore più vincente di sempre è stato scelto tramite una votazione tra gli atleti americani presenti ai Giochi . Nella sua carriera ha vinto 22 medaglie olimpiche di cui 18 d'oro. "Sono fiero di rappresentare il mio paese in un ruolo del genere. E' un grande onore portare la nostra bandiera".

Phelps ha poi continuato: "A Sydney volevo semplicemente esserci. Ad Atene volevo vincere almeno un oro per il mio paese. A Pechino fare qualcosa mai riuscito a nessuno. A Londra volevo fare la storia. Ora invece camminerò davanti a tutti nella cerimonia di apertura, rappresentare l'America nel miglior modo possibile e rendere la mia famiglia orgogliosa di me. Una cosa come questa di oggi ha un significato più alto perfino delle medaglie".

MURRAY PER LA GRAN BRETAGNA

Sarà Andy Murray il portabandiera della Gran Bretagna alle prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il tennista scozzese numero due del mondo, porterà la bandiera britannica nella cerimonia di apertura dell`Olimpiade di Rio de Janeiro prevista per venerdì 5 agosto. Murray si detto entusiasta della decisione presa dal suo paese: "Sono veramente orgoglioso di essere stato selezionato come portabandiera della Gran Bretagna. Sarà un onore incredibile e una cosa che ricorderò per tutta la vita". Il tennista scozzese proverà a difendere il titolo olimpico vinto a Londra nel 2012: "Sto cercando di preparare le Olimpiadi come se fosse uno degli altri tornei della stagione - ha spiegato il britannico - anche se giocarle poi è differente perché intorno hai molti dei migliori atleti al mondo e vuoi davvero fare grandi prestazioni per il tuo Paese".