Rio 2016, Phelps dice addio: "Stavolta non ci ripenso"

14 agosto 2016

Dopo aver conquistato la 23esima medaglia d'oro in carriera, Michael Phelps ha annunciato al mondo l'intenzione di ritirarsi. A differenza di Londra (già allora Phelps aveva annunciato il ritiro) questa volta non ci saranno ripensamenti. "Dopo Londra avevo promesso che non sarei tornato e invece l`ho fatto. Stavolta la mia decisione è definitiva, non competerò più a questi livelli" ha detto in diretta su Facebook.