Rio 2016, Pellegrini: "Ho in testa una gara, spero arrivi la medaglia"

3 agosto 2016

Ancora poche ore e Federica Pellegrini sfilerà al Maracanà con il Tricolore. Poi, dopo l'apertura dei Giochi di Rio, subito in piscina. "Comincerò le gare già il 6 mattina con la staffetta veloce. Vorrei fare il massimo possibile e se questo vorrà dire medaglia o no, non lo so. Nella mia testa c'è una gara che vorrei fare e poi non so se quella porterà una medaglia, qualcosa di più o di meno. Quello che succederà, succederà", ha detto la nuotatrice.