Rio 2016, Pellegrini: "Farò la 4x100 mista, non è ancora finita"

11 agosto 2016

Dopo lo sfogo arrivato in seguito al quarto posto nei 200 stile libero e il brutto risultato ottenuto nella staffetta, Federica Pellegrini non molla e annuncia la sua presenza alla 4x100 mista: "Avrei voluto prendere il primo volo per casa la mattina dopo la mia gara - scrive su Instagram -, ma poi ributtarmi in acqua subito la mattina seguente per la 4x200 mi ha fatto sentire meglio. Non è ancora finita, 4x100 mista ultimo giorno... Non si molla".