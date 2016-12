Rio 2016, parte la caccia all'oro del Brasile di Neymar

4 agosto 2016

Tre finali perse, con altrettanti argenti amari: la prima a Los Angeles 1984 (oro alla Francia, 2-0). Poi a Seul 1988: oro all'Unione Sovietica, con la nazionale di Taffarell, Careca, Romario e Bebeto sconfitta 2-1 ai supplementari. Infine l'incredibile delusione a Londra 2012, con la vittoria per 2-1 del Messico firmata dalla doppietta del carneade Oribe Peralta. Nel Brasile allenato da Mano Menezes giocavano, per dire, Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Alex Sandro, Neymar, Hulk, Pato e Lucas. Nel palmares anche due bronzi: ad Atlanta '96 e a Pechino 2008.



Il Brasile di quest'anno è un po' differente da quello del 2012. In panchina c'è Rogerio Micale, definito "il Sacchi brasiliano", che ha già annunciato che schiererà un 4-3-3 a trazione anteriore. Davanti ci sarà tutta la fantasia di Neymar, Gabigol (obiettivo dell'Inter) e Gabriel Jesus (acquistato dal Manchester City e incoronato da Ronaldo come futuro fuoriclasse). Anche a centrocampo tanta qualità, con Renato Augusto e il laziale Felipe Anderson, con il mediano Thiago Maia. Tra i pali ci sarà Weverton, fuoriquota chiamato in extremis dopo l'infortunio di Renato Prass.



L'attesa è molto grande: lo stadio Garrincha di Brasilia è sold-out per l'esordio contro il Sudafrica. La calcio-mania è partita: in 200 milioni aspettano che il Mineirazo venga cancellato. E che Neymar cancelli una maledizione troppo amara.