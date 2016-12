Rio 2016: Paltrinieri "E' solo l'inizio, non finisce qui"

14 agosto 2016

"Mi viene da dire che il record del mondo verrà, secondo me posso farlo e in futuro proverò a farlo, credo di avercelo già nelle braccia - ha proseguito Paltrinieri - E' questione di trovare la gara giusta e ieri non era la gara per il record del mondo, se fosse venuto tanto meglio. Ieri volevo vincere, sono partito forte, mi sono messo davanti a tutti e volevo vedere se qualcuno mi veniva dietro ma non ce l'hanno fatta. Quella è la cosa più importante, poi il record del mondo ci proverò la prossima gara". E ancora: "Renzi mi ha visto in Tv? Sono molto contento che il premier mi abbia visto vincere l'oro. Ormai segue tutte le mie gare. Ultimamente mi scrive sempre". A Casa Italia, con Paltrinieri, c'erano anche i genitori Lorena e Luca e la fidanzata Letizia. Il 21enne di Carpi sembra lontano dallo stereotipo del divo e dell'uomo-copertina, anche se il suo successo è sulla bocca di tutti. "Non mi interessa - Io faccio questo perché mi piace, mi piace stare in mezzo a questo ambito e soprattutto nuotare. Lo faccio per quello e soprattutto per me stesso".