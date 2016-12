Rio 2016, pallanuoto: Settebello fermato dalla Croazia

12 agosto 2016

La Croazia resta un tabù per il Settebello. I campioni olimpici in carica riscattano lo stop contro la Spagna battendo 10-7 gli azzurri che perdono così l'opportunità di sigillare il primo posto nel girone B: ora è tutto aperto perchè ad una giornata dalla fine della prima fase le due squadre sono appaiate al comando con 6 punti. Il match è molto equilibrato come ci si poteva attendere: il primo periodo si chiude in parità, 1-1, mentre nel secondo è un botta e risposta continuo, con gli azzurri che sorpassano sul 3-2 con Bodegas e gli slavi che tornano davanti sul 5-4.



Nel terzo quarto l'Italia finisce a -2, risale con Presciutti e Gallo ma poi torna di nuovo sotto 8-6 per i gol di uno scatenato Sandro Sukno (5 reti alla fine). Il divario tra le squadre però resta tale perchè il Settebello, dopo essere tornato a -1 con un altro gol di Gallo, incassa le marcature di Bukic e Buric che sigillano il successo della Croazia. L'Italia tornerà in piscina domenica alle 20.30, ora italiana, per sfidare gli Stati Uniti: un successo potrebbe non bastare per conquistare il primo posto.