Rio 2016, pallanuoto: Settebello di fuoco, è bronzo!

20 agosto 2016

Per l’ottava volta nella storia delle Olimpiadi, la Nazionale maschile di pallanuoto va a medaglia. Un’autentica garanzia per lo sport del Belpaese, che dopo l’argento del Setterosa festeggia anche il bronzo del Settebello. La finale di consolazione era la prova perfetta per capire il reale valore di questo gruppo, che pochi mesi fa negli Europei di Belgrado contro il Montenegro ci aveva perso, e male, nei quarti finale. A Rio 2016 è tutto diverso, l’Italia comanda nel punteggio dall’inizio alla fine trascinata da Valentino Gallo e dai Presciutti: Christian e Nicholas firmano 6 dei 12 gol complessivi, poi le parate di un ritrovato Stefano Tempesti (sin troppo criticato dopo la semifinale) ci assicurano la medaglia. Un altro trionfo per il ct Sandro Campagna, alla nona Olimpiade tra la carriera da giocatore e quella da allenatore.