Rio 2016, pallanuoto: bis Settebello, Francia battuta

8 agosto 2016

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: il Settebello completa la sua missione e - dopo aver sconfitto in maniera rocambolesca la Spagna - mette ko pure la Francia e adesso può concentrarsi sugli avversari tosti del suo raggruppamento, ossia Montenegro, Croazia e Stati Uniti. Ma non è stata così semplice contro i transalpini che, andati al riposo a metà gara sotto sotto di 4 (8-4), iniziano bene il terzo tempo e tornano a -2.



"Siamo giovani, bastano un paio di tiri affrettati e una gestione sbagliata del possesso per farci venire le fisime mentali - commenta a caldo coach Campagna -. Allora ci impauriamo, pensiamo di non aver ancora vinto e tutto diventa più difficile". Analisi che non fa una grinza, ma il tecnico azzurro può sorridere per quanto visto in vasca: soprattutto per il recupero di Aicardi che, dopo l’infortunio con la Spagna ha, giocato con una mascherina e ha realizzato ben 4 reti.