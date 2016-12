Rio 2016: operazione riuscita per Tamberi

19 luglio 2016

Intervento chirurgico riuscito alla caviglia per Gianmarco Tamberi. Il campione mondiale indoor e campione europeo di salto in alto è stato operato al San Matteo di Pavia dopo la lesione parziale del legamento deltoideo subita a Montecarlo. "Confermiamo la perfetta riuscita dell'operazione" ha riportato la Fidal. Per il campione niente Giochi, ma un mese tra gesso e tutore prima di cominciare con la rieducazione.